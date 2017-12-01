Калуга, 1 декабря, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Калужская область присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управление Роспотребнадзора, ВИЧ-инфекция регистрируется во всех административных районах области, особенно неблагополучная эпидемическая ситуация сложилась в Калуге и Обнинске.

jacinta lluch valero 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией остаётся внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием, сюда относят 58% всех новых случаев заражения. Также увеличивается количество больных, заразившихся половым путём. На них приходится 40,3% выявленных пациентов.

В 2017 году эпидемиологическую обстановку по ВИЧ инфекции в Калужской области характеризуют как «неустойчивую в стадии роста». Число ВИЧ-инфицированных в регионе на начало 2017 года достигло 4130 человек случаев, из них 2830 — это заболевшие жители Калужской области, 692 человека — иностранные граждане, 608 — иногородние. Отмечается неуклонный ежегодный рост заболеваемости как среди мужчин, так и среди женщин.

За 10 месяцев 2017 года выявлено 239 новых случаев ВИЧ-инфекции. Особую тревогу у медицинских работников вызывает рост заболеваемости среди сельского населения в возрасте от 30 лет и старше, которые активно вовлекаются в распространение инфекции половым путем.

В развитии эпидемии ВИЧ-инфекции на территории области вовлечены все возрастные группы населения с преобладанием в последние годы граждан зрелого возраста — от 30 до 39 лет и старше (в 2017 году это 78,4% новых случаев). Также в 1,5 раза выросло количество заболевших лиц предпенсионого возраста (от 50 лет и старше). После многолетнего затишья отмечается очень неблагоприятная тенденция вовлечения в эпидемический процесс подростков.

«Эпидемиологи прогнозируют, что в регионе ожидается стабильный рост заболеваемости. В частности, сохранится преобладание полового пути передачи ВИЧ (64,4%), при этом не исключён рост наркотического пути передачи ВИЧ (24,7% в 2017 году, 23,1% в 2016 году, 17,7% в 2015 году). Впрочем, сдерживающим фактором развития ВИЧ-инфекции на территории области является высокий уровень диспансеризации ВИЧ-инфицированных пациентов (93,2%) и высокий уровень охвата лечением (50,8%)», — заявила главный врач калужского областного специализированного Центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алёшина.

Напомним, 1 декабря более чем в 140 странах мира отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). Всемирная организация здравоохранения в 2017 году проводит Всемирный день борьбы со СПИДом под лозунгом «Моё здоровье, моё право». Кампания посвящена праву на здоровье и тем трудностям, с которыми сталкиваются заболевшие в разных странах.