Киев, 1 декабря, 2017, 15:45 — ИА Регнум. ЕС предоставит Украине 1,8 млрд евро в течение ближайших двух лет, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 1 декабря «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, решение о выделении Украине дополнительного финансирования было принято в ходе саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. Соответствующее заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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«Сегодня я жду соответствующее коммюнике со стороны ЕС», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что на Украине в ближайшее время будет проведен референдум о присоединении страны к НАТО и ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, Киев должен в ближайшие пять лет выплатить $64 млрд по долгам, причем на обслуживание внешнего долга Украина тратит ежегодно до 4% ВВП. С 2018 до 2022 года Киев должен каждый год выплачивать от $10 млрд до $14 млрд.

По мнению экспертов, если Украина не начнет погашать задолженность, то к 2019 году в стране может начаться дефолт.