Севастополь, 1 декабря, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Сообщество рыбаков севастопольской Балаклавы в течение трех лет безуспешно пытается оформить причал и строения на набережной Назукина. После известия о будущем строительстве яхтенной марины рыбаки встревожены тем, что для них не найдется места в новом проекте.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

Ассоциация обратилась в региональное отделение штаба ОНФ с просьбой донести свои проблемы правительству Севастополя, потому что до сих пор их «обращения и просьбы не были услышаны». В ходе рабочей встречи чиновники правительства заверили рыболовецкие организации, что в проекте новой Балаклавы их пожелания будут учтены.

Суть обращения ассоциации добытчиков водных биологических ресурсов «Рыбаки Крыма» сводится к тому, что рыбаки «не увидели себя» в проекте развития Балаклавы как международного центра яхтенного туризма, концепция которого будет принята в конце года.

Рыбаки, ведущие промысел в районе Балаклавской бухты, не понимают, что станет с их традиционным местом базирования на набережной Назукина, 2а. Сейчас помещения между причалами №№266 и 267 используются на правах аренды для хранения сетей и другого рыболовного инвентаря.

Как сообщил директор предприятия «Афалина» Виталий Лузин, рыбаки обращались с письмами губернатору и в профильные департаменты с просьбой закрепить за собой помещения, «а воз и ныне там».

«Приходят, меряют наши помещения и что-то вокруг, фотографируют отремонтированные нами причалы, разворачиваются и уходят. Непонятно, как нам работать в такой обстановке, не понимая, что будет завтра. Рыбаки за свои деньги отремонтировали причальную стенку, а сейчас ходят разговоры, что причалы хотят забрать», — сказал Лузин на рабочем совещании в ОНФ 30 ноября, охарактеризовав обстановку как «нервозную и неопределенную».

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«Сегодняшние реалии таковы, что используемая рыбаками территория и производственные помещения юридически не закреплены за рыбодобывающими организациями», — сказано в обращении ассоциации.

Там отмечают, что хотя Балаклава — «город рыбаков», существует «угроза утраты исторических мест расположения, прибрежного промысла, вплоть до закрытия наших предприятий».

В настоящее время в Балаклавской бухте работает семь рыболовецких бригад, это около 50 человек, добывающих ежегодно около 500 тонн биоресурсов.

Выяснилось, что у местных рыбаков образовался «клубок проблем». Они не могут наращивать лов рыбы, потому что нет холодильников, улов приходится реализовывать «с лодок». Численность рыбаков могла быть больше, но сдерживает нехватка производственных помещений для хранения снастей и просушки сетей.

Часть рыбаков хранит инвентарь на набережной, кто-то в автомобилях, некоторые «сушат сети в «балагане», что наверху перед крепостью Чембало», или в частных домах, перечислил Лузин.

Начальник управления сопровождения приоритетных проектов Кирилл Синицын сообщил, что перед разработчиками концепции развития Балаклавы поставлена задача предусмотреть места дислокации рыболовецких предприятий.

«Однозначно рыбаки были, есть и будут в Балаклаве. Чтобы нам было понятно, какие у вас объемы вылова, где вы будете хранить снасти, нам необходимо от вас получить технические условия. Сколько комнат и квадратных метров. Мы документ передадим разработчикам концепции и войдем в диалог, чтобы найти оптимальное решение», — сказал Синицын рыбакам.

Он также выразил готовность помочь в урегулировании имущественных вопросов с ДИЗО, чтобы учесть интересы рыбаков при разработке концепции. Свою поддержку в разработке технических документов пообещал департамент сельского хозяйства.

Итог диалога рыбаков с чиновниками подвел сопредеседатель Севастопольского штаба ОНФ Владимир Немцев.

«Желание и мнения рыбаков будут учтены, в проекте будет предусмотрено место для базирования балаклавских рыбаков. Также будет предусмотрено место для рынка свежей рыбы как часть туристического комплекса».

Согласно договоренности, на будущей неделе рыбаки отправят свои предложения и технические задания на помещения и на причалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с поручением президента России Севастополь разрабатывает концепцию развития Балаклавской бухты как международного центра туризма. Разработчиком выбрана компания из Санкт-Петербурга. Уже сейчас Балклавскую бухту готовят к созданию яхтенной марины на 650 мест.

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