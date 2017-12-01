Москва, 1 декабря, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 1 декабря к середине дня вышел в хороший плюс, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent стоит $63,16 (+0,8%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на рынке предлагают $57,81 (+0,7%).

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«Основной триггер подъема — прошедшее заседание ОПЕК, где было принято концептуальное решение о продлении соглашения по заморозке нефтяной добычи на 2018 год», — отметила эксперт.

На нюансы этой информации внимания обращается очень мало, что вполне понятно: основной объем этих новостей рынок давно учел в котировках, предусмотрев как негативный, так и позитивный сценарий.

«Теперь внимание инвесторов в долгосрочной перспективе будет направлено на то, как страны-члены ОПЕК+ будут разрабатывать стратегию сворачивания своей долгоиграющей инициативы», — сказала Бодрова.

По ее мнению, плана «Б» у ОПЕК нет, зато у каждой из стран-участниц соглашения есть свои собственные интересы и представления о необходимой доле рынка и параметрах добычи с тем, чтобы после отмены ограничительных мер зарабатывать не меньше соседей.

«Фактически, к понедельнику (4 декабря) наблюдаемые сейчас колебания в секторе нефти должны завершиться, и рынок начнет искать точку опоры», — считает эксперт.

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