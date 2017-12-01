Ярославль, 1 декабря, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление, обязывающее собственников домов освещать с наступлением темноты адресные знаки. Кроме того, мэрия требует от собственников размещать адресные знаки не только на наружном фасаде, но и на внутреннем. Постановление об этом подписал первый заместитель мэра Сергей Тарасов.

Адресный знак избирательной комиссии Ярославской области

Постановление дополняет предыдущий документ, который регламентирует порядок установки адресных знаков и их внешний вид. В нем сказано, что «Адресные указатели должны освещаться с наступлением темноты. Допускается использование световозвращающих материалов». Управляющие компании и ТСЖ не в восторге от этой инициативы.

«Если речь идет об освещении знаков, то кто будет за это платить? Платить придется жильцам из затрат на общедомовые нужды. Вряд ли люди будут от этого в восторге. Если же речь идет о светоотражающих материалах, то свет тоже должен откуда-то падать. Фары машин светят ниже, а люди с фонариками у нас по улицам, как правило, не ходят», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из председателей ТСЖ в Ярославле.

Эксперты отмечают, что согласно постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» знаки на домах должны меняться по мере необходимости. Ответственности за неисполнение постановления мэрии нет.

В мэрии говорят, что тем, кто уже установил таблички нового образца, ничего менять не надо.

«Все новые таблички уже светоотражающие. Требования по освещению содержатся в утвержденных областью правилах благоустройства. Ответственность за их неисполнение должна быть предусмотрена региональным законодательством», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля планировала произвести замену всех адресных табличек на знаки нового образца в городе до 1 ноября. Постановление об этом датировано 4 октября. Естественно, исполнить его в столь короткий срок невозможно, и многие собственники зданий требование мэрии проигнорировали. Например, не поменяли свои таблички департаменты областного правительства и областная избирательная комиссия. На них по-прежнему висят старые таблички. Также не стали менять знаки и ряд домов, управляемых ТСЖ.

«В этом году мы не меняли знаки, так как собственники не согласовывали эти затраты. Ради 3 тысяч, которые стоит табличка, собирать общее собрание собственников смысла нет. На следующий год включим в смету и поменяем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из председателей ТСЖ в Ярославле.