Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Первый день календарной зимы преподнёс автомобилистам Ростовской области неприятный сюрприз. Проверку на прочность не прошла федеральная трасса М-4 «Дон». В Каменском районе обвалилась часть автодороги, в этой связи образовался крупный затор в обе стороны, сообщает 1 декабря ИА REGNUM со ссылкой на отзывы автомобилистов.

Donland.ru Ремонт дороги

В региональном управлении МВД России уточнили, что инцидент произошёл на 944 километре трассы. На этом участке сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области организовали реверсивное движение.

Площадь обвала составляет около одного метра. Дорожники прибыли на место происшествия и пытаются сделать хотя бы временную латку в виде укладки металлических листов, чтобы возобновить движение по трассе. Но затем автодороге, очевидно, потребуется более качественный ремонт.

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Стоит отметить, что в октябре министерство транспорта Ростовской области объявило на сайте госзакупок восемь аукционов на сумму около 150 млн рублей. Подрядчикам, успешно прошедшим конкурс, предстояло до 31 декабря 2017 года отремонтировать участки дорог в различных районах области. Финансирование было предусмотрено из средств региональной казны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году дорожный фонд Ростовской области должен был освоить 2,4 млрд рублей. Половина из этих средств — федеральный транш. В первую очередь внимание дорожников, по заверениям властей, было уделено реконструкции и ремонту транспортных артерий в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».