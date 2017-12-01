Лозанна, Швейцария, 1 декабря, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Трое российских спортсменок — биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко — были пожизненно дисквалифицированы, такое решение 1 декабря вынес Международный олимпийский комитет (МОК) на основании данных комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб спортсменов, участвующих в Олимпийских играх — 2014.

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«Юлия Чекалева, Анастасия Доценко и Ольга Зайцева признаются нарушавшими антидопинговые правила, применимые к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи в 2014 году, и дисквалифицированы от участия в принимаемых ранее мероприятиях. Кроме того, три спортсменки признаны не имеющими права участвовать в любом качестве в Олимпийских играх и Зимних Олимпийских играх, организованных после Олимпийских зимних игр «Сочи 2014», — говорится в решении МОК.

Таким образом, результаты трех спортсменок на зимней олимпиаде в Сочи были аннулированы.

В сообщении указано, что в настоящее время решение принято в отношении трех участниц из России, однако «в течение нескольких недель будут проведены другие слушания, касающиеся других спортсменов».

Отмечается также, что расследование проводится для защиты «честных спортсменов». Кроме того, до проведения Зимних олимпийских игр 2018 году планируется проведение слушаний, которые определят возможность участия спортсменов в соревнованиях.

«Решение об участии российских спортсменов в Зимних олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 будет принято Исполнительным советом МОК в декабре на основании результатов Комиссии по расследованию МОК под председательством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МОК пожизненно отстранил от Олимпиады конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева, скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну.

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Все вышеперечисленные спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил. Однако каких-то вменяемых доказательств того, что антидопинговые правила были нарушены, МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до сих пор не представили.