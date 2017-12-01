Киев, 1 декабря, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Украина очень хорошо работает над проведением реформ, однако этого до сих пор недостаточно для победы над коррупцией, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, сообщает 1 декабря УНН.

Ru.torange.biz Коррупция на Украине

По его словам, большинство реформ, которые требовали провести от украинских властей их западные партнеры, Киев успешно провел, как-то: реформы образования, медицины, пенсионную реформу. Мингарелли подчеркнул особую важность для Украины ее отказ от прямых закупок российского газа и чистку банковского сектора.

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Однако, добавил представитель ЕС, на Украине по-прежнему существует коррупция. Для борьбы с ней Киев должен принимать новые реформы, новые законы, а также создать антикоррупционный суд. Тогда на Украине сразу наладится ситуация и начнет расти экономика.

«Украина сможет стать успешным и высокоразвитым государством», — сказал Мингарелли.

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Напомним, в результате системного кризиса, который наступил на Украине после государственного переворота в 2013—2014 годах, в стране газ для населения подорожал в 10 раз, антрацитовый уголь оказался в дефиците. Также Украина лидирует в Европе по числу психических заболеваний, до 58% населения находятся за гранью нищеты.