Киев, 1 декабря, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Не имеющим «никакого» отношения к России назвал президент Украины Петр Порошенко свод законов Киевской Руси «Русская правда». 1 декабря Порошенко выступил на торжествах по случаю дня работников прокуратуры и заявил в эфире украинского телевидения, что указанный документ создавался до «существования России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В своем выступлении украинский президент сообщил, что подписал указ о создании новой символики генеральной прокуратуры Украины, в основу которой лег герб, используемый еще в древнейших документах.

«Новый герб состоит из меча княжеского периода, который напоминает об одном из древнейших документов правосудия на Украине — «Русской правде» Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую наследственность правовых традиций. «Русская правда» к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало», — сказал президент.

«Русская правда» — сборник правовых норм Киевской Руси, относящийся к XI—XII векам. Он считается самым ранним сохранившимся кодексом раннесредневековой Руси.

Началом его формирования считается 1016 год, когда в сборник был помещен рассказ о борьбе Ярослава Мудрого со Святополком.

В мае 2017 года Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин «пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю» дочь Ярослава Мудрого — княжну Анну Ярославну.