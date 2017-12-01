Киев, 1 декабря, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что фактически вокруг страны оказались одни противники: врагами стали и Россия, и Польша, и Венгрия, и Румыния, сообщает телеканал «112 Украина».

Ханас Володимир Леонид Кравчук

По его словам, враждебность России проявляется в том, что она якобы «воюет» против Украины. Другие страны просто имеют к Украине свои претензии.

«Хотят, чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы своих героев, если они им не нравятся, не выставляли как героев, а как врагов», — пояснил Кравчук.

По его словам, Польша хочет управлять Украиной и расставлять свои кадры, Венгрия говорит, что будет сражаться против Киева.

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«Румыния под вопросом и так далее», — считает экс-президент Украины.

По его мнению, «окружение» Украины врагами произошло потому, что страна «стоит на коленях».

«Почему? Я вам скажу почему. На коленях стоим. Когда выпрямимся? В 1991 году нам удалось распрямиться», — заключил он.

Напомним, Киев резко ухудшил отношения с Венгрией и Румынией принятием нового закона об образовании, согласно которому члены венгерской и румынской, а также других диаспор просто не смогут учить детей на родном языке. Это решение вызвало у властей ряда стран соответствующую реакцию.

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С Польшей у Украины обострились отношения на фоне разногласий по вопросам истории. Киева отказывается признать Степана Бандеру и «Украинскую повстанческую армию» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) виновными в уничтожении тысяч поляков на Украине.