Нефть вернулась в размеренный режим
Москва, 1 декабря, 2017, 14:28 — ИА Регнум. ОПЕК удачно провела саммит 30 ноября. Ей удалось найти формулу по срокам возможного регулирования добычи в рамках действующего соглашения и наметить параметры начала выхода из сделки, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.
«Это было трудной задачей, потому что все участники понимали, усиление ограничений может привести к повышению цены выше $65 за баррель и активизации добычи на сланцевых месторождениях в США. А это приведёт к затягиванию процесса ребалансировки рынка», — пояснил эксперт.
Но и опускание цен ниже $58−60 тоже нежелательно. Удержать котировки нефтяных фьючерсов в данном диапазоне будет главной заботой участников соглашения ОПЕК+ на первую половину 2018 года.
«В преддверии саммита котировки нефти были весьма волатильны, опускаясь ниже $62 за баррель и поднимаясь выше $64», — отметил Карякин.
Сегодня, 1 декабря, цена сорта Brent вернулась в середину торгового диапазона этой недели и торгуется вблизи $63.
«До конца дня будет без значимых новостей. Нефть удержит узкий диапазон $57,40−58 по сорту WTI и $62,75−63,35 за баррель по сорту Brent», — считает эксперт.
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Напомним, 30 ноября саммит ОПЕК принял решение о продлении сделки об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и 10 присоединившимися странами, не входящими в ОПЕК. Срок Соглашения продлён до конца 2018 года, но к оценке достижений решено вернуться в июне.
К сделке присоединились Ливия и Нигерия, которым, ранее было разрешено не ограничивать добычу из-за сложной политической обстановки. Ещё шесть стран-наблюдателей выразили готовность присоединиться к Соглашению и снизить добычу в случае необходимости.
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