Ярославль, 1 декабря, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Ярославский аэропорт «Туношна» купит специальное подъемное устройства для посадки в самолет инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

Wikimedia.org Амбулифт

Амбулифт — специальная машина для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолёта для людей с ограниченными физическими возможностями. Стоимость лота, размещенного на сайте госзакупок, составляет 4,7 млн рублей. Лифт сможет поднимать пассажиров на высоту в 5, 2 метра, его грузоподьемность — 700 килограммов.

«Аэропорт, как и любая среда должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями. Раньше мы для этих целей использовали другие технические приспособления. Но сейчас, как и положено хорошему аэропорту, мы сможем купить специализированное устройство. Оно используется не более десяти раз в год. Раньше не могли найти свободные средства для его покупки. Сейчас, благодаря амбулифту, маломобильные группы населения смогут комфортнее осуществлять посадку в самолет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель генерального директора аэропорта «Туношна» Владимир Хомутов.

Аэропорт «Туношна» в Ярославле принимает в основном небольшие пассажирские самолеты, регулярные рейсы совершаются в Москву и Петербург, а летом — на Юг России. Победитель конкурса должен быть объявлен 8 декабря.