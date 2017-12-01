Воронеж, 1 декабря, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Воронеж» повторно задерживаются рейсы авиакомпаний Turkish Airlines в Стамбул и «Аремния» в Ереван из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается 1 декабря на сайте аэропорта.

voz.aero Воронежский аэропорт

Рейс до Стамбула был перенесен с 3:05 до 14:10, а затем до 15:00. В Армению самолет должен был вылететь в 12:00, но его перенесли до 14:00, а затем отложили еще на два часа.

Задержан также самолет «Аэрофлота» до Москвы, который должен был вылететь в 11:40, и рейс «РусЛайна» до Санкт-Петербурга на 7:40. Самолеты до Москвы и Петербурга задержаны до 16:40 и 14:10 соответственно.

Аэропорт также отменил два рейса до Москвы: «Аэрофлота» и S7.

На онлайн-табло аэропорта отмечается, что утром 1 декабря из аэропорта «Воронеж» в Москву и Санкт-Петербург вылетели два самолета.

Пассажиры задержанных рейсов ожидают вылета в здании аэропорта.