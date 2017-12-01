В аэропорту «Воронеж» задержаны четыре рейса из-за погодных условий
Воронеж, 1 декабря, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Воронеж» повторно задерживаются рейсы авиакомпаний Turkish Airlines в Стамбул и «Аремния» в Ереван из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается 1 декабря на сайте аэропорта.
Рейс до Стамбула был перенесен с 3:05 до 14:10, а затем до 15:00. В Армению самолет должен был вылететь в 12:00, но его перенесли до 14:00, а затем отложили еще на два часа.
Задержан также самолет «Аэрофлота» до Москвы, который должен был вылететь в 11:40, и рейс «РусЛайна» до Санкт-Петербурга на 7:40. Самолеты до Москвы и Петербурга задержаны до 16:40 и 14:10 соответственно.
Аэропорт также отменил два рейса до Москвы: «Аэрофлота» и S7.
На онлайн-табло аэропорта отмечается, что утром 1 декабря из аэропорта «Воронеж» в Москву и Санкт-Петербург вылетели два самолета.
Пассажиры задержанных рейсов ожидают вылета в здании аэропорта.