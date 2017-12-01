Москва, 1 декабря, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Госдума 6 декабря может принять решение о запрете посещать здание нижней палаты парламента представителям американских СМИ. Проект постановления, которое может быть по решению Совета Думы вынесено на пленарное заседание 6 декабря, будет обсужден комитетом Госдумы по контролю и регламенту 4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Постановление будет касаться запрета на посещение Госдумы журналистам, представляющим все американские СМИ. Также хотим обратиться к законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры», — пояснила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Если решение о запрете будет принято, оно вступит в силу после подписания спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Постановление может быть принято в ответ на закрытие доступа телеканала RT в Конгресс США.

По мнению первого замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, подобные «зеркальные меры» в ответ на действия Вашингтона предпринимать не стоит. Зеркальный ответ — это лукавство либеральствующей элиты, которая считает, что можно с США делать бизнес «as usual», считает депутат.

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Он пояснил, что сложившейся ситуацией следует воспользоваться для защиты российского информационного пространства. Это можно сделать, расширив закон об иностранных агентах и введя в законодательство РФ понятие «национальные интересы». И уже после этого следует подходить к вопросу регулирования информационного пространства.

Журналисты телеканала RT America были лишены аккредитации при Конгрессе США 21 ноября. Глава исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейг Кэплэн заявил, что такое решение было принято «вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США».

Действия Вашингтона уже осудила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Решение, по мнению ОБСЕ, показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ. И такое законодательство будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые его применяют.

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Решение Вашингтона стало продолжением политики давления США на российские СМИ. Ранее в октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google подтвердили в Конгрессе, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

Министерство юстиции США в своем решении основывалось на законе об иностранных агентах от 1938 года, направленном на борьбу со СМИ фашистской Германии. Однако этот закон никогда потом не применялся против СМИ других стран. И к таким медийным гигантам, как ВВС или «Немецкая волна», которые также финансируются Британией и Германией для продвижения интересов своих стран за рубежом, вопросов у США нет.