Москва, 1 декабря, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Имущество экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, обратили в доход государства. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Никулинский суд столицы.

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«Исковое заявление Генпрокуратуры РФ удовлетворить», — огласила решение судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полковник МВД Дмитрий Захарченко, подозреваемый в получении взятки в размере 7 млн рублей, был задержан в начале сентября 2016 года.

Когда сотрудники полиции стали проводить обыски в квартирах полковника, они обнаружили 9 млрд рублей. Захарченко не смог объяснить следователям происхождение столь крупной суммы.

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