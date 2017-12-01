Минск, 1 декабря, 2017, 17:06 — ИА Регнум. По итогам октября 2017 года в Белоруссии вновь стали расти проблемные активы — кредиты, по которым задолженность не возвращается в срок и должником нарушаются первоначальные условия обслуживания этой задолженности. Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня Национального банка республики, опубликованные 30 ноября.

401(K) 2012 Кредит

Согласно сведениям Нацбанка Белоруссии, по состоянию на 1 ноября объем проблемных активов вырос до 5 млрд 300,4 млн белорусских рублей, то есть за октябрь этот показатель увеличился на 3,1% (158,7 млн рублей). В то же время объем активов, которые оцениваются как подверженные кредитному риску, составляет около 40,645 млрд белорусский рублей. 13% от всей этой суммы — проблемные активы.

Отметим, что в последние месяцы объем проблемных кредитов в белорусских банках сокращался. Например, для сравнения, в ноябре 2016 года объем проблемных активов банков республики составлял 5 млрд 994,1 млн рублей. Снова этот показатель вырос по итогам октября. Однако в целом сумма задолженности физических лиц по кредитам белорусских банков составляет 8 млрд 479,5 млн рублей.

Напомним, что доля проблемных активов белорусских банков стала особенно расти в 2016 году. С начала 2016 года к маю их объем вырос на 85%, достигнув 51,145 трлн, что стало историческим максимумом для белорусской банковской системы. Глава Нацбанка Павел Каллаур заявлял, что прогнозная динамика проблемных банков свидетельствует о возможности роста этого показателя, хотя «ситуация управляемая», поскольку правительство начало проводить меры по реорганизации, санации таких предприятий и, как крайняя мера, банкротству.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2017 года эксперты Международного валютного фонда и Всемирного банка оценили результаты деятельности властей Белоруссии по обеспечению соответствия международным стандартам надзора за банковским сектором, сферой страхования и инфраструктурами финансового рынка. По результатам анализа, специалисты пришли к выводу о том, что финансовый сектор страны столкнулся с серьёзными структурными проблемами, долларизацией, а также воздействием внешних негативных факторов. Поэтому разрешение вопроса с проблемными активами крепко связано с реструктуризацией предприятий и имеет огромное значение для того, чтобы страна смогла сохранить финансовую стабильность. Проще говоря, специалисты из МВФ и ВБ посоветовали официальному Минску как можно скорее урегулировать проблемные активы.

Однако в мае 2017 года, как отмечала старший директор московского филиала международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольга Игнатьева, доля проблемных активов в белорусском банковском секторе продолжит увеличиваться. Дело в том, что долги различных организаций перед банками остаются высокими, а тенденции к их снижению ждать особенно не приходится. При этом эксперт отмечала, что официальная статистика не отражает реальное положение дел в банковском секторе Белоруссии.

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