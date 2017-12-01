Москва, 1 декабря, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Госдума может принять решение о запрете 20 американским СМИ, аккредитованным в РФ, посещать нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря. Список аккредитованных в РФ корреспондентов и СМИ опубликован на сайте МИД.

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Готовящееся постановление Госдумы будет состоять из двух пунктов: первый пункт о запрете доступа американских СМИ в Думу, второй — будет содержать рекомендацию для региональных парламентов принять аналогичное решение.

«В понедельник состоится внеочередное заседание комитета, на котором будем рассматривать проект постановления, дальше этот проект постановления будет внесен на Совете Думы во вторник, в среду — на заседании Госдумы. (…) Это запрет на посещение Госдумы журналистам, представляющих все американские СМИ», — сказала глава комитета Госдумы по контролю регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Отметим, что по данным МИД, в РФ аккредитованы 20 американских СМИ.

Предполагается, что такая мера станет зеркальным ответом на решение Конгресса США лишить аккредитации RT как иностранного агента.

Ранее Госдума приняла закон, распространяющий закон об иностранных агентов на СМИ, финансируемых из-за рубежа. Предполагалось, что определять СМИ-иноагентов будет Минюст.

В то же время Савастьянова уточнила, что принять проект постановления в нынешнем виде предлагает комитет Госдумы по контролю и регламенту.

«Мы с такой инициативой выходим, выносим ее на обсуждение, ну, а решение уже будет понятно в среду», — указала она.