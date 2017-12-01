Донецк, 1 декабря, 2017, 13:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 30 ноября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 29 раз, сообщают 1 декабря пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

John Crosby Миномётный обстрел

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Фрунзе, Логвиново, Лозовое, Калиновка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 29 раз. Под огнем оказалось 17 населенных пунктов.

По данным Украины, один военнослужащий украинской армии был ранен. Штаб «АТО» зафиксировал 25 случаев обстрела своих позиций со стороны республик.

На Донецком и Луганском направлениях штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Троицкого, Луганского, Крымского, Новолуганского, Зайцево, Сизого, Лозового, Павлополя, Авдеевки, Каменки, Песков, Марьинки, Богдановки.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что с 2018 года ВСУ начнут активно применять беспилотные летательные аппараты в зоне ведения боевых действий в Донбассе.