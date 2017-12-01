В ЛНР вывешивают флаги России, в РФ учтут опыт войны в Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- «Заговор против Турции»: Эрдогана уличили в нарушении санкций;
- Проверили-перепроверили: Мутко отверг применение допинга футболистами;
- Шансов нет: власти Аргентины признали экипаж подводной лодки «Сан-Хуан» погибшим;
- Такая политика: в ЛНР вывесили российские флаги;
- Боевая готовность: войска России будут обучать на опыте войны в Сирии;
- До коррупции один шаг: бывший первый вице-губернатор Приморья арестован.