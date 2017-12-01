Ярославль, 1 декабря, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Ярославская аудитория ИА REGNUM оценила работу дорожных служб города.

City-yaroslavl.ru Парад коммунальной техники в Ярославле

По результатам опроса, проведенного на канале «REGNUM-Ярославль» в Telegram, 66% проголосовавших считают, что дорожные службы работают плохо и транспортный коллапс наступит при первом же серьёзном снегопаде. Однако при общей негативной оценке ещё 18% участников опроса отметили заметные улучшения в работе коммунальщиков.

7% ярославской аудитории ИА REGNUM связывают проблемы уборки дорог Ярославля с недостаточным финансированием, выделяемым на это из бюджета. 4% отдельно выделили проблемы уборки пешеходных зон и дворов.

Лишь 5% от числа проголосовавших считают, что уборка дорог осуществляется хорошо.

С полными результатами опроса можно ознакомится здесь.