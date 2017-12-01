Нижний Новгород, 1 декабря, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В Поволжье — очередная волна обсуждения проблемы Чебоксарского водохранилища. Информационный всплеск инициировали нижегородские депутаты, которые заподозрили энергетиков в подготовке сравнительного анализа двух вариантов достройки Чебоксарской ГЭС — на уровне 63 и 68 метров. И расценили это как «попытку возврата» к теме подъёма уровня водохранилища. Подобное заявление вызвало удивление и недоумение энергетиков, которые подчеркнули, что все проектные работы идут «в строгом соответствии» с поручением правительства — а все необходимые расчёты под 68-ю отметку уже давно проведены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Чебоксарской ГЭС Чебоксарская ГЭС

Информационный вал запустили 30 ноября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, заявив о решении направить обращение министру экономического развития России Максиму Орешкину «о необходимости завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметке подпорного уровня 63 метра». По их мнению, ПАО «РусГидро», которое является заказчиком строительства, «поставлены задачи» «по технико-экономическому сопоставлению вариантов завершения строительства Чебоксарской ГЭС с НПУ на отметках 63 и 68 метров».

«Такая постановка задач является попыткой возврата к решению вопроса о подъеме подпорного уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров, что противоречит принятым решениям правительства РФ, а также отрицательному заключению государственной экологической экспертизы федерального уровня по проекту «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68 метров», — говорится в сообщении нижегородского парламента.

По мнению депутатов, «сейчас необходимо рассматривать вопрос не о подъеме уровня водохранилища, а о его постепенном снижении», так как Чебоксарское водохранилище является «объектом накопленного экологического вреда». И просят «подготовить решение правительства РФ об исключении из рассмотрения любых вариантов повышения уровня Чебоксарского водохранилища и прекратить проведение работ по обоснованию его подъема выше отметки 63 метра».

«Кроме того, парламентарии требуют компенсировать экологический вред, причиненный строительством Чебоксарской ГЭС, а также снять необоснованные ограничения на оборот и использование земель, установленных под отметку 68 метров», — говорится в релизе (выделено — ИА REGNUM).

Напомним, в ходе разработки проектной документации, предусматривающей поднятие уровня воды до 68-й отметки, в Нижегородской области были выявлены многочисленные элитные застройки на прибрежных зонах, которые подпадают в зону затопления. В 2015 году тогда ещё губернатор области Валерий Шанцев заявил о том, что федеральное правительство якобы приняло решение оставить уровень водохранилища на действующей 63-й отметке. И дал зелёный свет освоению береговых земель, открыто заявив, что теперь «начнут нормально развиваться те территории, которые попадали под запрет». Ещё дальше пошли нижегородские экологи, предложив «скорее застроить прибрежную территорию», «чтобы о поднятии водохранилища даже мыслей не возникало». В Чувашии, которая вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до 68 метров, в ответ заявили, что окончательное решение по проблеме Чебоксарской ГЭС не принято.

В ПАО «РусГидро» опровергли заявления депутатов о проектных работах по 68-й отметке, подчеркнув, что в настоящее время принимаются «все необходимые меры по разработке технико-экономической оценки варианта завершения строительства на отметку НПУ (нормального подпорного уровня) 63 метра в объеме и на глубину, соответствующим ранее действовавшим требованиям к стадии «Обоснование инвестиций».

«Исходя из поставленной задачи, предусматривается выполнить оценку полного комплекса затрат, необходимых для осуществления эксплуатации Чебоксарской ГЭС в условиях отметки НПУ = 63 метра с проработкой различных вариантов безопасного пропуска крупных паводков через водопропускные сооружения Чебоксарской ГЭС. Рассчитываются максимально возможные уровни в населенных пунктах в зоне воздействия рек Волга и Ока при половодьях редкой повторяемости и при различной пропускной способности в створе Чебоксарской ГЭС.

В составе указанной оценки планируется рассмотреть затраты на: реконструкцию основных сооружений гидроузла и шлюзов, обустройство береговых объектов водохранилища, реконструкцию инженерных защит, строительство низконапорного гидроузла и дополнительного водосброса», — поясняют энергетики, подчёркивая, что данная работа проводится «в строгом соответствии» с поручением правительства России.

«В результате разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) будет определены затраты на реализацию варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС при отметке НПУ 63 метра. Стадия ТЭО обязательно предусматривает сравнение различных альтернативных вариантов. В соответствии с требованиями проектирования вариант завершения строительства для отметки НПУ 68 м в ТЭО рассматривается как альтернативный вариант. Дополнительного проектирования для отметки 68 метров осуществляться не предусматривается, так как эти затраты уже были определены ранее, в 2012 году, в составе разработанной проектной документации», — напоминают в «РусГидро».

Рассчитываются максимально возможные уровни в населенных пунктах в зоне воздействия рек Волга и Ока при паводках высокой обеспеченности и при различной пропускной способности в створе Чебоксарской ГЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долгострой стал яблоком раздора между регионами Поволжья: Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки (68 метров), аргументируя это обмелением реки, узким транспортным коридором и угрозой экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область выступают против повышения уровня водохранилища из-за затопления территорий. Последние годы нижегородский экс-губернатор Валерий Шанцев лоббировал строительство низконапорного гидроузла с мостовым переходом в районе Городца.