Анкара, 1 декабря, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Демократические силы Сирии (ДСС) обладают оружием, предоставленным им Центральным разведывательным управлением США, сообщает 1 декабря Anadolu.

Рынок оружия

Американская разведка поставляла оружие курдам для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ДСС получили тяжелое вооружение, а также технику, в том числе бронетранспортеры, бензовозы и прочие машины, необходимые для успешного противостояния террористам.

Напомним, Демократические силы Сирии представляют собой альянс различных группировок так называемой сирийской оппозиции, состоящих в основном из курдов. Объединение было создано 10 октября 2015 года.

Правительство Турции считает ДСС террористической организацией, и ее деятельность запрещена на территории страны.

На территории Турецкой Республики проживает значительное количество курдов, многие из которых выступают за создание автономии в рамках государства. Успехи ДСС, а также других курдских организаций за пределами страны, могут повлиять на активизацию их собратьев в самой Турции, что создаст для Анкары дополнительные трудности.