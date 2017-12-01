Санкт-Петербург, 1 декабря, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Количество дорожно-транспортных происшествий в Санкт-Петербурге в первую половину дня 1 декабря возросло более чем вдвое по сравнению с тем же периодом времени 30 ноября, когда в городе впервые ощутили негативные последствия снегопада. По сравнению же с бесснежным 29 ноября число дорожных аварий в первый день календарной зимы выросло почти в 3,5 раза. Статистику ДТП предоставили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today Одно из ДТП в Петербурге 1 декабря (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Первого декабря с 00:00 до 12:00 количество поступивших заявок о дорожно-транспортных происшествиях в Санкт-Петербурге составило 373. На полдень 30 ноября таких заявок было 175, а днем ранее за тот же период времени — 110 заявок.

Всего же за первый «день жестянщика» 30 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 413 дорожно-транспортных происшествий, что на 51 больше, чем днем ранее. В результате аварий 30 ноября получили ранения 23 человека, в том числе четыре ребенка.

В Ленинградской области за 30 ноября, по сравнению с 29 ноября, количество дорожно-транспортных происшествий возросло более чем в два раза. Их было зарегистрировано 115. На областных дорогах получили ранения 22 человека, в том числе один ребенок.

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Как и прогнозировали синоптики, в Петербурге и Ленобласти 1 декабря идет снег при температуре, близкой к нулю. Во второй половине дня снег может перейти в дождь. На дорогах — слабый гололед. В прибрежных районах порывы ветра до 15 м/с.

Региональное УГИБДД просит водителей и пешеходов быть внимательнее и осторожнее, особенно при прохождении перекрестков.