Москва, 1 декабря, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Прежние договоренности ОПЕК+ работали успешно. Страны-участники в основном достаточно точно выполняли взятые на себя обязательства. Именно это сместило нефтяной рынок в пользу движения к балансу, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК «Телетрейд» Александр Егоров.

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Рост цен выше $60 за баррель подтверждает, что усилия ОПЕК+ не прошли даром, дальнейшего продления, скорее всего, не будет.

«По оценкам специалистов, к концу II или в III квартале 2018 года будет достигнут баланс спроса и предложения и формирование цен и дальнейшей конъюнктуры будет определяться рыночными факторами», — отметил Егоров.

По его мнению, сланцевую нефть продолжат добывать, пока это будет выгодно финансово-промышленным кланам США.

«Российский бюджет будет постепенно снижать зависимость от нефтяного рынка, и за счет более высоких цен на нефть будет сокращаться дефицит бюджета», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября участники сделки ОПЕК+ договорились о продлении сроков действующего соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. К сделке были присоединены Ливия и Нигерия, которые ранее были освобождены от сокращения.

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