Москва, 1 декабря, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Госдума 6 декабря примет решение о запрете посещать здание нижней палаты парламента представителям СМИ США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Комитет Госдумы 4 декабря обсудит проект постановления, которое может быть по решению Совета Думы вынесено на пленарное заседание 6 декабря.

«Постановление будет касаться запрета на посещение Госдумы журналистам, представляющим все американские СМИ. Также хотим обратиться к законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры», — сказала Савастьянова.

Постановление вступит в силу после подписания спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Госдума в ответ на закрытие доступа телеканала RT в Конгресс США может закрыть для СМИ-иноагентов вход в Госдуму, ответ может быть совместным с Советом Федерации, заявил ранее вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой («Единая Россия»).

Глава исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейг Кэплэн заявил, что журналисты RT лишены аккредитации при Конгрессе США. Он подчеркнул, что данное решение было принято 21 ноября по итогам единогласного голосования в комитете «вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США».