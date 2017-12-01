Ярославль, 1 декабря, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Власти Ярославской области забирают у местных властей полномочия в сфере градостроительства. Соответствующий проект закона внес в Ярославскую областную думу губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка в Ярославле

Региональные власти возьмут на себя выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений и городских округов Ярославской области. Ранее этим занимались органы местного самоуправления.

«Централизация полномочий по выдаче разрешительной документации на уровне Ярославской области с учетом синхронизации деятельности всех уполномоченных органов позволит оперативно, по единым правилам решать вопросы в сфере градостроительной политики региона, существенно сократить объем нормативной и нормативно-технической документации, с которой должен ознакомиться инвестор при принятии решения о размещении или развития бизнеса. Кроме того, перераспределение соответствующих полномочий позволит более эффективно осуществлять контроль в сфере долевого строительства, обеспечит скорейший переход на оказание услуг в сфере градостроительства в электронном виде», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новые полномочия потребуют новых затрат из областного бюджета.

«Ряд мероприятий, обеспечивающих осуществление предлагаемых к перераспределению полномочий, будет выполняться государственным учреждением Ярославской области. В связи с этим с 01.01.2018 планируется увеличение штата ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» на 23 штатных единицы, что повлечет увеличение расходов областного бюджета на 2018 год в размере 21 951 012 рублей», — говорится в пояснительной записке.

Проект закона будет рассмотрен Ярославской областной думой. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2018 года.