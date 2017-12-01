Калуга, 1 декабря, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году проведут порядка 830 работ по капитальному ремонту общего имущества собственников в 403 многоквартирных домах. Об этом 1 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Фонде капитального ремонта.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

В ближайшее планируется завершить проектные работы по программе. Региональный оператор уже провел электронные аукционы по выбору проектировщиков, заключены договоры с подрядными организациями, проводится оценка технического состояния. Специалистам предстоит спроектировать более 300 работ. Перед сдачей заказчику они пройдут государственную экспертизу.

В реализации плана 2018 года участвуют два городских образовании: Калуга и Обнинск и 24 муниципальных района области. Общая сумма затрат на ремонт составит порядка 1 млрд рублей (997,6 млн рублей). Среди запланированных работ: замена лифтов, переустройство крыш, ремонт фасадов и внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учёта и узлов управления.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2017 года в квитанциях калужских должников за капитальный ремонт в многоквартирных домах появилась новая строка — пеня за просрочку платежа. При принудительном взыскании, переплаты составят до 30% от суммы задолженности. Так, начисляется пеня — 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Должник также возмещает судебные издержки регионального оператора, включая государственную пошлину за подачу заявления в суд. Если задолженность не погашается добровольно, то возбуждается исполнительное производство и должника ждут дополнительные затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы взыскания.