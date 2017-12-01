Пермь, 1 декабря, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В Пермском театре оперы и балета состоится ранее незапланированный показ балета «Корсар», на который зрители смогут попасть по льготным ценам, сообщает 1 декабря корреспондент ИА REGNUM.

D V S Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского

2 декабря поклонники балета смогут посетить постановку спектакля, созданного по мотивам одноименной поэмы Джорджа Байрона. Примечательно, что все билеты продавались по минимальной цене в 100 рублей.

«Корсар» включили в афишу после того, как стало известно об отмене концерта известной балерины Натальи Осиповой, что стало, по мнению некоторых поклонников театра, «компенсацией» за сорвавшееся выступления звезды Ковент-Гардена.

Однако, как отмечают эксперты, данный сюрприз для зрителей был преподнесен в качестве ответа на разразившуюся критику в отношении театра, в частности, за резкое сокращение репертуара в текущем сезоне.

Также критике подвергся художественный руководитель театра Теодор Курентзис, который появляется перед пермским зрителем крайне редко, выступая с гастролями за рубежом: с начала сезона он дал лишь два концерта, еще один запланирован на декабрь.

Напомним, скандал вокруг Пермского театра оперы и балета был спровоцирован негативной реакцией поклонников на политику, проводимую его руководством. Данная ситуация была замечена многими СМИ, что привело к серии резонансных публикаций, которые и побудили дирекцию культурного учреждения пойти на уступки.