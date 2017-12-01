Минск, 1 декабря, 2017, 18:35 — ИА Регнум. После введения в эксплуатацию Белорусской АЭС в стране планируется строительство «электрожилья» для потребителей энергии от будущей станции. Такие планы предусмотрены постановлением совета министров о внесении изменений в госпрограмму «Строительство жилья» на 2016—2020 годы, сообщили 30 ноября на Национальном правовом интернет-портале республики.

Mas.by Строительство в Белоруссии

БелАЭС должна быть введена в строй в течение ближайших пяти лет. Это значительно увеличит производство электроэнергии, в связи с чем новые дома планируется проектировать как «электрожилье», то есть в новостройках такая «начинка» будет включать в себя отопление, подогрев воды, электроплиты на кухнях. Исключения составят только районы, которые находятся недалеко от действующих ТЭЦ, и газифицированные районы с имеющимся резервом мощности.

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Кроме того, изменения в госпрограмму предусматривают строительство в 2018—2020 годах для военнослужащих ВС Белоруссии и членов их семей жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда. В документе также отмечается, что в структуру косвенных расходов местных бюджетов по подпрограмме строительства жилых домов включаются расходы по обслуживанию и погашению льготных кредитов, которые получают сельхозорганизации на строительство, реконструкцию или покупку жилых домов и квартир.

Напомним, что согласно госпрограмме «Строительство жилья», за пять лет в стране должно быть построено 18 млн квадратных метров жилья. Программа предусматривает уменьшение доли бюджетного финансирования строительства жилых помещений и увеличение обеспеченности населения квадратными метрами. То есть если в 2015 году этот показатель составлял около 26,36 квадратных метра, то в 2020 году должен будет составить 27,3 кв. м.

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Белорусскую АЭС строят не только ради престижа: тарифы для населения

Что касается Белорусской АЭС в Островце, то введение первого блока в эксплуатацию запланировано на 2019 год, второго — на 1 июня 2020 года. Проект АЭС включает два энергоблока ВВЭР-1200 МВт. Компания «Росатом» — генподрядчик строительства, при этом само строительство этой атомной электростанции является самым масштабным проектом сотрудничества в энергетической сфере России и Белоруссии за последние годы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в начале октября этого года министр энергетики Владимир Потупчик заявлял, что с введением в эксплуатацию БелАЭС в импорте электроэнергии для республике не будет смысла, поскольку атомная энергетика обеспечит страну дополнительными гарантиями в плане «государственной независимости и экономической самостоятельности». Предполагается, что производство электроэнергии на атомной станции в базовом режиме составит порядка 18 млрд кВт-часов, доля выработки достигнет 40% в общем энергобалансе страны. Благодаря запуску АЭС Белоруссия сможет заместить 5 млрд кубометров закупаемого газа, а также сократит выбросы парникового газа до 10 млн тонн в год.

Однако пока стоимость электроэнергии для населения Белоруссии растет. Сегодня выплаты граждан окупают менее чем 17% электроэнергии, поэтому, по словам вице-премьера республики Владимира Семашко, чтобы достичь хотя бы себестоимости, необходимо повысить тарифы для населения в шесть раз. Делать это планируется постепенно.