Владивосток, 1 декабря, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Владивостока в пятницу, 1 декабря, принял решение о заключении под стражу сроком на два месяца бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. До 28 января 2018 года экс-чиновник пробудет в СИЗО. Известно, что Усольцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Суд удовлетворил ходатайство регионального Следственного комитета и принял решение избрать в отношении Усольцева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно, что бывшего первого вице-губернатора обвиняют в получении взятки в сумме 18 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 29 ноября, в квартире Усольцева прошли обыски, после чего он был доставлен в региональный Следственный комитет для дачи показаний.

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Василий Усольцев по собственному желанию покинул пост первого вице-губернатора Приморья 7 ноября. В администрацию края он пришел в 2013 году в качестве помощника экс-губернатора Владимира Миклушевского. Через год он был назначен вице-губернатором, а ещё через год стал первым вице-губернатором.

Место Усольцева в администрации края занял Александр Костенко, который работал ранее в должности первого вице-губернатора с 2001 по 2015 год.