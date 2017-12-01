Казань, 1 декабря, 2017, 12:28 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2017 года среднемесячная номинальная зарплата в Татарии хоть и выросла относительно итогов 2016 года, но преодолеть разрыв с общероссийским показателем не смогла. В республике по-прежнему она меньше, чем в целом по стране на 17% — 31 486 рублей против 38 083 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные органов статистики.

Tatarstan.ru Герб РТ

Отметим, по итогам 2016 года разрыв не в пользу Татарии был примерно на таком же уровне — 17,67% (30 224 рубля против 36 709 рублей).

По данным Татарстанстата, с начала 2017 года и к 1 сентября 2017 года номинальная среднемесячная зарплата в Татарии выросла примерно на 4% — с 30 тыс. рублей до 31 486 рублей. По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в регионе в июле просела до 30 849 рублей (с 33 433 рублей в июне), а в августе поднялась до 31 448 рублей и до 31 486 рублей в сентябре.

А теперь обратим внимание на такой показатель, как реальная начисленная заработная плата. Он даёт характеристику покупательской способности зарплаты на фоне изменения цен. По данным Росстата, в Татарии за 2016 год этот показатель был 98,3% относительно предыдущего года, а по итогам 2015 года — 91,3%. О чём это говорит? Что все эти номинальные приросты к зарплате, которые радостно демонстрируют сотрудники аппарата Минниханова в разного рода отчётах и совещаниях, никакого реального улучшения жизни жителей не демонстрируют.

Ещё более объективно характеризуют ситуацию с доходами населения Татарии данные Татарстанстата по покупательской способности и структура использования денежных доходов населения.

По итогам за январь-сентябрь 2017 года, жители региона 82,7% своих доходов тратили на покупку товаров и оплату услуг, требующихся «для поддержания текущего уровня потребления». И хотя в сентябре доходы были выше расходов на 2,9%, но относительно августа произошло ухудшение этого показателя — с 3,7%. Показатель накопления сбережений на вкладах за эти два месяца вовсе ушёл в минус, то есть откладывать в кубышку было нечего.

Безрадостная картина складывается и в покупательской способности доходов населения за январь-сентябрь 2017 года, причём как в сегменте продуктов питания, непродовольственных товарах, так и в сфере услуг. Из-за роста цен и не поспевающей за ним зарплаты в январе-сентябре 2017 года житель республики имел потенциальную возможность приобрести только 75,8% масла животных, 98% колбасы полукопченой и варено-копченой, 90,9% молока от уровня соответствующего периода 2016 года. Схожая ситуация была со сметаной, сыром, хлебом ржаным и ржано-пшеничным, говядиной, картофелем и яблоками. Проблемы возникли и с оплатой электричества, горячего водоснабжения, газа.

Tatstat.gks.ru Покупательская способность

Майские указы от президента и исполнение от Татарии

Но, может быть, в жизни бюджетников всё лучше, ведь согласно майским указам их зарплаты должны были довести до средней по экономике в регионе, а у некоторых даже перешагнуть эту планку?

По сведениям Росстата, за январь-сентябрь 2017 года, номинальная начисленная зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений в Татарии составила 26 438 рублей, что хоть и выше, чем средняя зарплата в сфере общего образования региона (24 759,8 рубля), но не дотягивает на 16% до средней по экономике (31 486 рублей). При этом средняя зарплата в общем образовании в России составляет 29 905 рублей.

Педагоги общего образования в регионе получали 29 376 рублей, что на 6,7% ниже, чем средняя по экономике, и на 13,67% меньше, чем в этой же сфере в целом по стране (34 027 рублей).

Для преподавателей и мастеров профильного образования ситуация обстояла примерно так же. Средняя зарплата в регионе была на 13,4% ниже, чем средняя по экономике Татарии — 27 276,9 рубля, и почти на 12% ниже, чем средняя в этой же сфере в стране (30 936,7 рубля).

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, в регионе составляла 39 810 рублей при средней по стране 53 112 рублей. Средний медперсонал зарабатывал 23 279,6 рубля, что на 20% ниже средней по стране в этой сфере (29 199,8 рубля) и меньше среднереспубликанской на 26%.

Младший медперсонал получал зарплату ещё меньше — всего 17 158 рублей против 19 640 рублей в целом по стране, и на 45,5% меньше средней по экономике в Татарии.

Как мы видим, ситуацию с зарплатами бюджетников в Татарии не лучше, чем в целом по рынку труда, а в ряде специальностей не дотягивает даже до средней по региону, не говоря уже о средней по стране.

А, как уже ранее сообщало ИА REGNUM, именно на человеческий капитал собрались делать ставку власти республики. Что и прописано в «Стратегии 2030», которую в 2018 году планируют откорректировать под реалии.

Читайте также: Ставка на «человеческий капитал» в Татарии не удалась

В конце июля 2017 года в регионе была принята «Стратегия формирования и накопления человеческого капитала в области труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан до 2021 года и на период до 2030 года». Интересное заявление сделали в ней власти.

«Республика лидирует в накоплении человеческого капитала через создание условий для достижения высокого уровня жизни. Рост номинальных и реальных денежных доходов населения, в первую очередь, обусловлен увеличением заработной платы», — отмечается в Стратегии.

А вот цифры статистики с этим не совсем согласны. Кроме того, официально 17% семей региона отнесены к малообеспеченным и получают субсидию, чтобы элементарно оплатить услуги ЖКХ. В общем, не всё гладко с доходами жителей Татарии. А всего различные льготы в этой сфере получают более 810 тыс. жителей региона при общей численности населения региона 3,88 млн человек.

Читайте также: Для 17% семей Татарии услуги ЖКХ стали не по карману