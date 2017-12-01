Москва, 1 декабря, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Ни одна из многочисленных допинг-проверок российских футболистов за последний год ничего не выявила, сообщил 1 декабря вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«За этот год российский футбол подвергся порядка 30 допинг-проверкам на всех уровнях — внутри чемпионата России, еврокубки, различные сборные», — сказал Мутко.

При этом сопоставимый объем проверок на ЧМ-2014 года не выявил использование допинга ни у одного из спортсменов.

«ФИФА прислала нам письмо, в котором указано, что на чемпионате мира 2014 года сборная после каждой игры проверялась. Естественно, ни у кого ничего не нашли», — пояснил вице-премьер.

Таким образом он прокомментировал ранее озвученный призыв главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя об усилении допинг-контроля за игроками сборной России.

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По словам Мутко, общественное мнение по вопросу использования российскими спортсменами допинга создается искусственно, и делается это «очень профессионально». Однако информация о существовании государственной политики, которая допускает использование допинга, создана для обывателей, подчеркивает вице-премьер.

Ранее Мутко сообщал, что не удивлён активизацией давления на Россию перед жеребьёвкой чемпионата мира по футболу 2018 года, и высказал мнение, что подобное давление на Россию «будет продолжаться ещё долго».