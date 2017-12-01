Вашингтон, 1 декабря, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспособствовал во время пребывания в должности премьер-министра страны сделке с Ираном в обход санкций США, заявил 30 ноября ирано-турецкий биржевик Реза Зарраб, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Зарраба, который сотрудничает с государственным обвинением США по уголовному делу в отношении сотрудников одного из турецких банков, обвиняемого в соучастии в отмывании денег для Ирана, ему стало известно от бывшего министра экономики Турции Зафера Кагланаяна, что Эрдоган и тогдашний глава минфина Али Бабаджан одобрили перевод средств для Ирана двумя банками, Ziraat Bank и VakifBank.

Эти финансовые учреждения, в свою очередь, отвергают свою причастность к этому переводу средств. Ни Эрдоган, ни его представитель на данный момент так и не прокомментировали выдвинутые Заррабом обвинения. Ранее, 29 ноября, глава турецкого государства отмечал, что он не нарушал санкций США, назвав проводимое американским обвинением расследование «заговором против Турции».

Напомним, в США продолжается процесс над сотрудниками турецкого банка Halkbank, которых обвиняют в оказании Ирану помощи в обхождении санкций против Ирана. На сегодняшний день виновными признаны девять человек.

Введение США санкций против Ирана было связано с развитием ядерной программы Тегерана, которая была заморожена в 2015 году, после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.