Санкт-Петербург, 1 декабря, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В подготовке и боевой учебе российских военнослужащих будет учитываться опыт ведения боевых действий в Сирии. Об этом заявил командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ. Выступление военачальника было посвящено началу с 1 декабря нового учебного года в Вооруженных силах РФ.

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Напомним, с декабря 2016 года по март 2017 года Андрей Картаполов командовал группировкой российских войск в Сирии. Именно в этот период, при активной поддержке российских ВКС и Сил специальных операций, древняя Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.

Генерал-полковник Картаполов сообщил, что в ходе предыдущего учебного года в войсках возросло качество проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«На полигонах отрабатывались самые передовые методики ведения боевых действий, в том числе с учётом событий в Сирийской Арабской Республике», — отметил командующий ЗВО.

Только в Западном военном округе в 2017 году было проведено более 1200 учений и тренировок различного уровня, среди них — масштабное и очень сложное по своим задачам российско-белорусское совместное стратегическое учение «Запад-2017».

Использование сирийского опыта будет продолжено в Вооруженных силах и в будущем году, пообещал генерал Картаполов.

«В целом в 2018 году в основе подготовки войск будет учтен опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, итоги совместного стратегического учения «Запад-2017», — сказал командующий ЗВО.

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Кроме того, в новом учебном году продолжатся внезапные проверки боевой готовности, доказавшие свою эффективность и позволяющие объективно оценить состояние дел в войсках. За предшествующий период в войсках Западного военного округа было проведено более 200 подобных проверок.

«В следующем году в войсках округа будет проведено более 1,5 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки. В числе наиболее значимых — командно-штабные учения и тренировки в составе округа, Балтийского флота, объединений <…> Учения будут проводиться с совершением маршей комбинированным способом на незнакомые полигоны и районы», — заявил Андрей Картаполов.

Он добавил, что в 2017 году в войска ЗВО поступило более 1000 единиц современной боевой техники, в 2018 году поставка новых образцов техники и оружия продолжится.