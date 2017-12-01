Москва, 1 декабря, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Независимый статус Украинской церкви впервые официально признан РПЦ: для УПЦ в уставе Московского патриархата будет выделена отдельная глава, сообщает пресс-служба Архиерейского собора, проходящего в Москве.

pixel2013 Церковь. Витраж

Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Теперь в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве.

Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины. По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, УПЦ остается самоуправляемой частью Московского патриархата.

Он назвал изменения носящими технический характер, поскольку Положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей. Это создавало ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения.

УПЦ была и остается самоуправляемой частью РПЦ, и ее статус никак не изменится. В том числе не идет речи и об отделении Украинской православной церкви.

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«Фактически было одобрено только предложение о переносе центра управления УПЦ в Киев, то есть подтверждение того, что и так есть», — цитируют протоиерея Александра Волкова «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 ноября пресс-служба Московского патриархата сообщила о получении письма главы УПЦ КП с просьбой о прощении и преодолении церковного раскола на Украине.

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Послание было зачитано на проходящем в Москве Архиерейском соборе Русской православной церкви. Собор принял решение об учреждении специальной комиссии для дальнейшего диалога.