Степанакерт, 1 декабря, 2017, 11:10 — ИА Регнум. 29-го ноября министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу заявил, что встретился в Анкаре с членами Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспрчиком.

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Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян сказал, что надо признать, что вообще-то Турция постоянно оказывается замешанной в процессе урегулирования карабахской проблемы.

«Это вмешательство является отрицательным, это очевидно для всех. Турецкая политика открыто направлена против армянской государственности, что проявляется не только в поддержке Азербайджана и подталкивании его к агрессии, но и в отрицании Геноцида армян, в осуществлении различных антиармянских программ, направленных против требований признания Геноцида», — цитирует Бабаяна «Арцахпресс».

По его словам, проведение подобных встреч, конечно, не означает участия Турции в переговорах в качестве одного из посредников, что невозможно и недопустимо.

Как сказал Бабаян, повышение активности Турции по поводу карабахской проблемы в последнее время явное, и, возможно, именно во время вышеуказанных встреч сопредседатели Минской группы ОБСЕ указывают Турции на «красную линию», давая ей понять недопустимость её пересечения.