Москва, 1 декабря, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Условие Пхеньяна для мирных переговоров вполне справедливое, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Пхеньян готов сесть за стол переговоров в целях обеспечения мира на Корейском полуострове при условии, что КНДР будет признана ядерной державой.

Пока что Вашингтон «общается» с Пхеньяном исключительно на языке угроз и двойных стандартов, тем самым подвергая опасности международное сообщество в целом, отметил Журавлёв.

«Вполне справедливое условие. Сейчас вся эта ситуация зашла в тупик, из которого только два выхода. Либо продолжение противостояния вплоть до катастрофы, либо реалистичное признание КНДР ядерной державой и дальнейшие переговоры уже совсем на другом уровне», — отметил парламентарий в соцсети.

Второй вариант предполагает гораздо более открытый формат взаимоотношений Северной Кореи с другими странами, что тоже хорошо, добавил он.

Один из аргументов, с помощью которого Пхеньян собирается убедить США в достижении паритета, — ракета, способная достичь любой точки США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава делегации Госдумы в КНДР Казбек Тайсаев рассказал, что в качестве посредника на этих переговорах КНДР хотела бы видеть Россию.