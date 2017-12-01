Вашингтон, 1 декабря, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Сбои в работе мессенджера WhatsApp, о которых сообщали пользователи по всему миру, устранены. Об этом 1 декабря сообщает портал «Вести».

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Отмечается, что компания устранила все проблемы и принесла извинения за доставленные неудобства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пользователи из разных стран мира стали жаловаться на то, что в работе мессенджера WhatsApp возникают сбои. Проблемы касались невозможности отправки и получения сообщений.

Напомним, предыдущий глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдался в мае 2017 года.