Ярославль, 1 декабря, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Организаторы конкурса проектов въездного знака в Ярославль приняли решение поставить два въездных знака, которые заняли первое и второе место. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный архитектор области. 30 ноября завершилось голосование за проекты стелы на въезде в Ярославль. Лидером стал проект Егора Збаранского, который набрал 1926 голосов. Второе место с результатом 1803 голоса занял Иван Леонтьев.

Сайт Дмитрия Миронова Проект-победитель Егора Збаранского

«Я благодарен всем авторам за неравнодушие и профессиональное отношение к участию в конкурсе. Поздравляю Егора с победой. Но народное голосование выявило двух безусловных лидеров. Считаю, что проект Ивана Леонтьева также достоин реализации в качестве въездного знака» — сказал главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Главный архитектор области сообщил, что предлагают реализовать оба проекта на разных трассах: на Московской — вариант Збаранского в виде щита, а проект Леонтьева поставят в другом месте.

«Где именно — решение еще не принято, этот вопрос нужно решать совместно с мэрией города и автором проекта. Средства на установку знаков — исключительно внебюджетные, по срокам возведения знаков определимся когда будет готова проектная документация», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Кудряшов.

Проект мэрии Ярославля занял одно из последних мест и вряд ли может претендовать на реализацию.