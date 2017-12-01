Ярославль, 1 декабря, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи земли в сельском поселении Кузнечиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Следственного комитета РФ.

Pixabay.com Уголовное дело

Администрация сельского поселения Кузнечиха объявила аукцион о продаже земельного участка. Дважды он был признан несостоявшимся, при этом во второй и третий раз администрация снижала цену. С третьего раза земля была продана ООО «Артель».

"Были подозрения, что эта фирма была аффилирована с главой поселения Владимиром Комяковым», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев, который обратился в правоохранительные органы и ФАС.

УФАС Ярославской области оштрафовал главу сельского поселения на 25 тысяч рублей за то, что во второй и третий раз об аукционе не объявлялось в СМИ. Депутат написал и в следственный комитет и МВД. В результате было возбуждено уголовное дело.

«Следственный комитет выяснил, что при организации и проведении аукционов о продаже земельного участка площадью более 24 000 квадратных метров, расположенного в деревне Кузнечиха (земля сельскохозяйственного назначения), должностными лицами администрации Кузнечихинского сельского поселения были допущены нарушения, в результате чего земля была продана по цене, ниже кадастровой стоимости, а бюджет Ярославского муниципального районе недополучил свыше 4 миллионов рублей. Дело возбуждено по факту, а не в отношении конкретных лиц, по статье. 286 ч. 1 УК РФ — превышение должностных полномочий», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

В следственном комитете не комментируют возможную связь этого дела с гибелью главы администрации Кузнечихинского сельского поселения Владимира Комякова, который был найден повешенным 4 ноября этого года. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что именно это и стало причиной ухода из жизни главы поселения. Обстоятельства его смерти также изучают следователи.