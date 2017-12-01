Псков, 1 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Борьба в излишней численностью волков в Псковской области требует системного решения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом шла речь на парламентском часе в Псковском областном собрании депутатов.

Pixel-mixer Волк

За добытого волка охотникам положена премия из областного бюджета, которая с 2016 года составляет 10 тыс. рублей (в 2013 году размер вознаграждения составлял 3 тыс. рублей, в 2014—2015 годах — 5 тыс. рублей). В 2017 году охотники региона добыли 137 волков, им выплачено 980 тыс. рублей, при этом, как отметил заместитель председателя областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов, небольшой долг перед охотниками есть, но в планах комитета погасить его до конца 2017 года. На 2018 год в областном бюджете также предусмотрены средства на эти цели.

Депутат Алексей Севастьянов поинтересовался у чиновника, считает ли он принимаемые регионом меры по снижению численности волков эффективными.

«Не могу сказать, что они полностью эффективные, но всё, что в наших силах, делаем», — ответил Горкунов.

Депутат Олег Савельев предложил привлечь все охотничьи бригады к истреблению опасного хищника, но Андрей Горкунов пояснил, что охота на волков требует особых навыков и знаний, которыми располагают далеко не все охотники.

По данным государственного мониторинга, численность волков в Псковской области в 2017 году составляла 233 особи — это почти в два раза меньше, чем в 2013 году. Но Андрей Горкунов признал, что ведомство не располагает абсолютной численностью того или иного вида на территории региона — такова утверждённая методика подсчёта.