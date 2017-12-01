Будапешт, 1 декабря, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с 29 ноября временно приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Будапеште, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Приостановка аккредитации связана с аналитическими проблемами лаборатории, ранее их выявило WADA. Речь идет об их несоответствии международному стандарту.

Теперь лаборатория не сможет выполнять антидопинговые анализы, в том числе анализы мочи и крови спортсменов.

Все допинг-пробы, которые еще не были проанализированы, а также образцы, которые проходят процедуру подтверждения, должны быть перевезены в другую аккредитованную антидопинговую лабораторию.

Туда же должны быть переданы любые образцы, в отношении которых было сообщено о неблагоприятных аналитических выводах. Отстранение будет действовать до рассмотрения дела независимым дисциплинарным комитетом.