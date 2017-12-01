Волгоград, 1 декабря, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Волгограде еще 51 боец, защищавший Родину от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, обретёт вечный покой и будет перезахоронен с почестями. Останки солдат поисковики обнаружили в парке в посёлке Нижней Тракторный. В настоящее время работы по эксгумации полностью завершены, место раскопок засыпано, а останки красноармейцев перевезены для хранения на территорию военно-мемориального кладбища в Россошках.

Volgograd.ru Перезахоронение

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Защитник Сталинграда обрёл вечный покой на волгоградской земле

Установить именно бойцов специалисты попытаются по архивным записям. После установления их личностей, будет принято решение об их перезахоронении со всеми почестями на кладбище в Городищенском районе или же на территории Мамаева кургана.

«К сожалению, эта работа сейчас осложняется отсутствием личных вещей. Пока найдены ложка без инициалов и пустой жетон. Поисковиками будет проверяться также информация о возможном захоронении в этом месте бойцов дивизии, сформированной в Ставрополе», — цитирует Волга-Медиа.ру. пояснения председателя общественной организации по поиску бойцов Светланы Князевой.

После установления личностей обнаруженных бойцов планируется их перезахоронение со всеми почестями на кладбище в Городищенском районе или же на территории Мамаева кургана.

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Анна Побежимова ИА REGNUM Мамаев курган

Это далеко не первые поисковые работы, которые проводятся на месте ожесточенных боев за тракторный завод и узкую полосу берега Волги, которые ценой своей жизней отстаивали советские солдаты во время Сталинградской битвы. Погибших бойцов поисковики поднимали здесь и в 1963 году.

«Братская могила появилась здесь 3 февраля 1943 года, в ней был захоронен 81 боец 159-го укрепрайона 66-й армии, которые принимали участие в ликвидации северной группировки врага в Сталинграде», — уточнил заместитель директора ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» Александр Ситников.

Тогда же бойцов перезахоронили в братскую могилу на Мамаевом кургане, а в 1967 году на территории поселка Нижний Тракторный появился памятный знак. К сожалению, сегодня и сам парк, и памятный знак, от которого остался только постамент, находятся в достаточно плачевном состоянии.

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Однако, как оказалось, были подняты не все останки погибших солдат. О массовых захоронениях военных, защищавших территорию бывшего парка ВГТЗ в период Сталинградской битвы, сообщила местная жительница Валентина Арефьева. Женщина попросила провести поисковое обследование на этом участке. Информация подтвердилась — поисковики действительно обнаружили ранее не учтенное захоронение. Скорее всего, оно появилось также в 1943 году.

Все работы по поднятию защитников Сталинграда проводились в соответствии с законодательством РФ и местными нормативными документами, а также были согласованы с администрацией и профильными комитетами.

Напомним, что в середине ноября в ряде местных СМИ сообщалось, что останки погибших были обнаружены во время проведения земельных работ по строительству рокадной дороги к ЧМ-2018. Однако эту информацию в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства опровергли: земля под строительство дороги в Тракторозаводском районе не была зарезервирована.

Парк в посёлке Нижний Тракторный, который долгое время оставался без должного внимания со стороны властей, будет благоустроен. Работы по его восстановлению планируется начать уже в 2018 году.

Добавим, что только в 2017 году поисковиками были обнаружены и подняты останки 800 красноармейцев. Летом на Россошинском военно-мемориальном кладбище прошла церемония перезахоронения 1002 защитников Отечества. Под прощальные залпы останки солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Волгограда и Городищенского района Волгоградской области, были преданы земле.