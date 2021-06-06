Ярославль, 1 декабря, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Палату-бокс для детей с муковисцидозом в клинической больнице № 2 Ярославля оборудуют на следующей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Депзрдав Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дети с этим редким заболеванием столкнулись с проблемами после закрытия детской больницы № 1. В частности, пациент, направленный врачами из Углича в больницу № 2, вынужден был вернуться обратно.

«В связи с организацией детского пульмонологического отделения на базе Клинической больницы №2 проводятся ремонтные работы для организации палаты-бокса для больных детей муковисцидозом, которая начнет функционировать в течение следующей недели. Для обеспечения экстренной госпитализации детей больных муковисцидозом зарезервирована палата-бокс в областной детской клинической больнице, где также функционирует отделение детской реанимации», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Также в департаменте полагают, что условия для лечения детей, больных муковисцидозом, в Ярославле есть.

«На площадях поликлинического отделения №2 ДКБ №1 организован консультативный прием врача-пульмонолога и кабинет для сбора биологических жидкостей больных муковисцидозом. Координацию работы по госпитализации детей больных муковисцидозом как в плановом так и в экстренном порядке осуществляет главный врач», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области.