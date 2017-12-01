Киев, 1 декабря, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Только независимость Украины позволит Польше тоже быть независимой, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Клипуш-Цинцадзе, сообщает 1 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

По ее словам, обострение отношений между Польшей и Украиной является временным и, рано или поздно, страны смогут договориться. В пользу этого, считает Климпуш-Цинцадзе, говорят слова польского политика Юзефа Пилсудского, которого почитают сегодня польские власти, о том, что без независимой Украины не будет независимой Польши.

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Вице-премьер добавила, что, хотя разногласия по историческим и культурным вопросам между Украиной и Польшей «не добавляют оптимизма», они вместе с тем могут помочь обеим сторонам найти «креативные» способы взаимодействия.

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Напомним, в последнее время между Украиной и Польшей стали ухудшаться отношения из-за нежелания Киева признать Степана Бандеру и «Украинскую повстанческую армию» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) виновными в уничтожении тысяч поляков на Украине.