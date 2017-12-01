Пермь, 1 декабря, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Пермском крае одобрен резонансный законопроект, инициированный губернатором, относительно ограничительных пенсионных мер. Заксобрание поддержало документ, предусматривающий определённый предел размера пенсии по выслуге лет. Изменения коснутся только той части чиновников, чьи пенсии превышают 31 тыс. 590 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Заместитель руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева сообщила, что проект закона разработан для сокращения «необоснованного» разрыва между пенсиями государственных служащих края и других категорий пенсионеров, включая бюджетников, отмечает «Эхо Москвы в Перми».

В качестве максимально допустимого размера пенсии за выслугу лет был выбран шестикратный размер минимального должностного оклада по младшей должности гражданской службы. На сегодняшний день эта сумма составляет 5 тыс. 265 рублей. Примечательно, что ограничительные меры будут распространяться только на пенсию по выслуге лет.

Законопроект прошёл первое чтение. Депутат Заксобрания Александр Григоренко (ЛДПР) отметил, что фракция ЛДПР консолидированно проголосовала за понижение повышенных пенсий для чиновников:

«Считаю, что это справедливо. Неправильно, когда пенсионеры-учителя получают 10 000−15 000 рублей, а бывшие главы районов от 60 000 рублей и выше».

Его коллега Олег Постников также отметил, что законопроект направлен на социальную справедливость. Он позволит экономит бюджетные средства. Кроме того, по словам депутата, во многих муниципалитетах чиновники устраиваются на муниципальную службу в том числе и для того, чтобы хорошо жить на пенсии, не обращая внимания на просьбы и чаяния людей. Многие чиновники, если им осталось немного до пенсии, стараются сидеть и ничего не делать.

Между тем, напомним, что ранее бывший глава Добрянки, комментируя инициативу, отметил, что работа руководителя муниципалитета имеют высокую степень ответственности и множество рисков. Он сравнил пенсию экс-руководителей муниципалитетов и пенсию топ-менеджеров больших корпораций, в том числе государственных. Последние получают так называемые золотые парашюты, и их пенсии в разы больше.