Санкт-Петербург, 1 декабря, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В объекте культурного наследия — доходном доме А.Л. Сагалова по 6-й линии Васильевского острова Санкт-Петербурга — при неустановленных обстоятельствах утрачены исторические витражи. Это уже второй случай исчезновения уникальных витражей, о котором стало известно в последние дни.

СПб ВООПИиК Витраж из дома на Введенской улице до утраты

Как сообщает 1 декабря прокуратура Санкт-Петербурга, компания «УК «МИР», которая управляет домом на 6-й линии, не обеспечила соблюдение норм и требований закона к сохранению объекта культурного наследия и содержанию общего имущества дома, к которому относились и витражи.

«Прокуратура района в адрес генерального директора компании внесла представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролирует прокуратура района», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что аналогичный случай произошел в Петроградском районе города. Там витраж, по словам коммунальщиков, просто выбросили на помойку.

Как сообщили 23 ноября в Санкт-Петербургском отделении ВООПИиК, витраж с «восходом солнца», находившийся в доме на Введенской улице, 5, был демонтирован работниками жилкомсервиса, менявшими старые окна на пластиковые стеклопакеты. По словам местных жителей, витражные стекла погрузили в грузовик и вывезли к месту утилизации мусора.

Возмущенные жители дома обратились к градозащитникам. Ситуация осложняется тем, что сам по себе дом, где находился уникальный витраж, не имеет охранного статуса. В связи с этим вмешательство государственных органов охраны памятников затруднено. В связи с этим градозащитники требуют внесения изменений в петербургский закон «О режимах зон охраны…» в целях сохранения ценных интерьеров исторических зданий, которые сейчас никак не защищены.

СПбО ВООПИиК направило запросы в профильные городские комитеты. Прокуратура Петроградского района ведет проверку по этому случаю.

В предыдущие годы также отмечались случаи утраты исторических витражей. Весной 2015 года это произошло в доме 74 по Большому проспекту Петроградской стороны — объекте культурного наследия «Дом А.А. Антоновой», также при замене старых окон на стеклопластиковые пакеты.