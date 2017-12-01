Москва, 1 декабря, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Итак, долгожданное заседание ОПЕК позади. А Brent по итогам дня осталась на исходных позициях, да и внутридневные колебания носили весьма ограниченный характер, особенно учитывая масштаб минувшего события, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«На попытках продаж актив не уходил ниже отметки $62, тогда как подъем ограничила область $63,36, коснувшись которой котировки вернулись в середину диапазона», — отметил эксперт.

Картель и его союзники договорились о пролонгации соглашения на девять месяцев. Объемы сокращения добычи останутся прежними — на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. К сделке вознамерились привлечь Ливию и Нигерию, которые вроде бы пообещали вместе не добывать больше уровней текущего года, то есть ограничиться 2,8 млн баррелей в сутки.

«На первый взгляд, всё выглядит очень даже неплохо. Если бы не одно «но». Была сделала оговорка о том, что на июньском заседании условия сделки могут быть пересмотрены. И, скорее всего, так и будет, учитывая, что Россия не горела желанием одобрять продление даже текущего пакта.

Это означает, что неофициально соглашение пока пролонгировано на шесть месяцев. А дальше — по обстоятельствам», — пояснил Мащенко.

Если американские сланцевые компании не нанесут удар по ценам своими темпами наращивания активности, у Brent будет шанс удержаться неподалеку от уровня 60 долларов за баррель, и при таких условиях в июне страны ОПЕК+, скорее всего, откажутся от ограничений.

«Но многое будет также зависеть от динамики мирового спроса, так что в ближайшие месяцы рынки продолжат следить за состоянием китайской экономики, активностью сланцевиков и уровнем соблюдения квот договорившимися экспортерами», — считает эксперт.

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