Москва, 1 декабря, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Рубль вел себя весьма сдержанно, умеренно укрепившись в паре с долларом и слегка уступив евро на фоне повсеместного укрепления позиций единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Нефть не показала заметной реакции на вердикт ОПЕК+, который, по сути, был ожидаемым, что обусловило не менее скромные движения российской валюты. Доллар коснулся минимумов в районе 58,30 руб., евро закрылся вблизи области 69,50 руб.

«Перед заседанием ОПЕК многие игроки покинули рынок, опасаясь волатильности. Но котировки черного золота повели себя практически равнодушно. Картель и его партнеры продлили сделку на 9 месяцев, как и ожидалось, но с оговоркой: в июне соглашение может быть пересмотрено в зависимости от условий, которые сформируются на тот момент на рынке», — пояснил эксперт.

По его мнению, по сути это означает пролонгацию на шесть месяцев, ведь если цены будут чувствовать себя неплохо, экспортеры сочтут нужным вернуться к своим прежним уровням добычи.

«Так что на самом деле нельзя сказать, что ожидания были полностью оправданы. Но, по крайней мере, не сбылись самые страшные опасения игроков, что и удержало нефть от более масштабной просадки и позволило рублю показать стабильные и спокойные торги», — отметил Ковалев.

Теперь, когда саммит ОПЕК остался позади, российская валюта больше сконцентрируется на поведении доллара, тем более что здесь есть за чем следить — решается дальнейшая судьба законопроекта налоговой реформы.

«Если на этом фронте появятся признаки отсрочек или другие сомнения, доллар может углубить отступление на мировой арене, что сыграет на руку рублю. Но не будем забывать об угрозе санкций, которая не даст российской валюте «разгуляться».

Другими словами, шанс на укрепление у рубля есть, но потенциал носит ограниченный характер», — считает эксперт.

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