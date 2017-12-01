Москва, 1 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Последняя суббота 2017 года выпадает на 30 декабря — 370 пар в этот день зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. Об этом 1 декабря сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

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Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, в 2016 году субботним днем было 31 декабря — в преддверии Нового года семейный союз заключила 481 пара. В 2015 году желающих сыграть свадьбу под Новый год было меньше — 276 пар.

По словам Муравьевой, женихи и невесты выбирают канун праздника для свадьбы неслучайно — наступающий год они хотят начать в статусе законных супругов. Кроме того, город в эти дни очень нарядный — елки и иллюминация создают праздничное настроение и становятся хорошим фоном для фотографий.

К 30 декабря столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания украсят снежинками и гирляндами, появятся здесь и традиционные елки. Ведущие торжества пожелают молодоженам волшебного праздника в семейной жизни, добавила Муравьева.

В 2018 году регистрировать брак в Москве начнут 5 и 6 января. Более 50 пар уже подали заявления, указав эти даты.

Отмечается, что самым популярным у москвичей временем для свадеб в уходящем году стала Красная горка — первая неделя после пасхальной. Поженились на Красную горку более 2 тыс. пар. К Дню города приурочили бракосочетание почти 1900 пар.

В День матери стали мужем и женой более 1300 пар. Другие популярные даты — День Петра и Февронии, День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и День святого Валентина.